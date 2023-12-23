عجلون: مطالب باستثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ساهمت كميات الأمطار التي هطلت منذ الامس على مختلف المناطق بمحافظة عجلون بإنعاش آمال المزارعين لتحسين الزراعات الشتوية والحقلية.



وطالب عدد من المزارعين وأبناء المحافظة بضرورة استثمار الكميات التي هطلت لغايات الحصاد المائي والاستفادة منها في سقاية الأراضي خلال فصل الصيف.



وقال المزارع من بلدة راجب محمد عزبي إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة سيكون لها آثار إيجابية على المزروعات بعد أن كانوا يتخوفون من تراجع الموسم.



وأشار المواطن حسين المومني من بلدة عبين إلى أن الأمطار ستعمل على قتل الحشرات الضارة التي تفتك بالأشجار كل عام وإنعاش الأشجار التي بحاجة إلى كميات ري كافية، مبينا ان انخفاض درجات الحرارة في مناطق عبين وعبلين وصخرة وعنجرة وعجلون ستؤدي إلى نجاح زراعة التفاح واللوزيات.



وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الامطار جيدة وبددت مخاوف القطاع الزراعي بشقيه الحقلي والرعوي من خطر الجفاف وتحسن الموسم الزراعي وتوفير الأعلاف للماشية والتخفيف على المزارعين.



وبين ان مجلس المحافظة خصص مبلغ 215 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع زراعية داعيا المزارعين الى استثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي التي تنفذها وزارة الزراعة التي تأتي على أشكال عديدة منها تقديم منح للمزارعين لإنشاء خزانات تجميع المياه.