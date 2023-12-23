ندوة حول آليات مكافحة الفقر في الطفيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم الاتحاد النسائي في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف في مديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة اليوم السبت، ندوة حوارية حول آليات مكافحة الفقر، وذلك في قاعة مركز التنمية الاجتماعية لمنطقة العين البيضاء، بمشاركة فعاليات نسوية.



وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني فرع الطفيلة، ورئيسة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية الدكتورة حنان الخريسات، إن مشكلة الفقر منتشرة على مستوى العالم وتختلف حدته من مكان إلى آخر وتتعدد أسبابه من مجتمع إلى آخر.



وبينت أن الفقر يساهم بأحداث أثر سلبي على المجتمع من جميع الجوانب، سواء الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، في حين أظهرت الكوارث والنكبات والحروب الكثير من مظاهر الفقر في المجتمعات.



وأشارت الخريسات، إلى أن هناك العديد من الحلول المطروحة لمعالجة مشاكل الفقر، تبدأ من الدولة من خلال تقديم حزمة من المساعدات، إلى جانب مساهمة منظمات المجتمع المدني العاملة بالجانب الإنساني نحو تمكين الأسر المعوزة لإيجاد مشروعات صغيرة مدرة للدخل، تسهم في تحسين أوضاعها.



وأضافت أن للمرأة التي تقع أسرتها تحت خط الفقر، دورا مهما في المساهمة بالجانب الاقتصادي، من خلال عملها في إقامة مشروعات إنتاجية ومنزلية داعمة للأسرة، تنطلق بعد ضبطها ونجاحها في عملية إدارتها وتسويقها لتصل إلى محلات ومشاريع تجارية مدرة للدخل.



وتم استعراض أسباب الفقر، ومنها تزايد عدد أفراد الأسرة ومحدودية الموارد وتآكل الدخول، إلى جانب العزوف عن التوجه للعمل في قطاع المهن المختلفة التي يوفرها سوق العمل.



واستعرضت الندوة أيضا دور مديرية التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر لدى فئات المجتمع المحلي، من خلال الاستفادة من قروض صناديق الائتمان المتواجدة في الجمعيات الخيرية، التي تعمل على تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة، إلى جانب دور التنمية في بناء مساكن الأسر المعوزة وشمولها بمشروعات مدرة للدخل، وتوفير بطاقات التأمين الصحي مع العمل على توفير رواتب شهرية من خلال صندوق المعونة الوطنية، إلى جانب تنفيذ حملات لمكافحة التسول.



وخلصت الندوة، الى أن مكافحة الفقر تبدأ من الأسرة والابتعاد عن الحياة النمطية وثقافة العيب، من خلال ممارسة أي عمل بطرق شريفة ونظيفة بهدف إيجاد حل لمشكلة الفقر، خاصة للشباب الذي يعاني من البطالة.