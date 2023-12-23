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بقذائف الهاون .. القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال

12/23/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت كتائب القسام تحشدات لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وكانت قد اعلنت الكتائب أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة.

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