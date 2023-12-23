بقذائف الهاون .. القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال

بقذائف الهاون .. القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال
التاريخ
12/23/2023 8:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت كتائب القسام تحشدات لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
وكانت قد اعلنت الكتائب أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة.
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