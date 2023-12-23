سرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف مواقع صهيونية -فيديو
التاريخ
12/23/2023 8:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت سرايا القدس مشاهد للرشقات الصاروخية التي دكت بها المدن المحتلة والمواقع العسكرية الصهيونية
كما واعلنت انها قصفت تحشدات عسكرية لجيش الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.
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