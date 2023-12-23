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القسام: استهدفنا آليتين إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 بحي الشيخ رضوان

12/23/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب عز الدين القسام إنها استهدفت آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقصفت كتائب القسام بوقت مسبق من اليوم تحشدات لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
وكانت قد اعلنت الكتائب أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة.

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