القسام: استهدفنا آليتين إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 بحي الشيخ رضوان

وقصفت كتائب القسام بوقت مسبق من اليوم تحشدات لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيلوكانت قد اعلنت الكتائب أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة.

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