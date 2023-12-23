الدفاع المدني بغزة : انتشال عشرات جثامين الشهداء المتحللة في بيت لاهيا
التاريخ
12/23/2023 8:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال عشرات جثامين الشهداء المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
وقال الدفاع المدني في بيان إن معظم جثامين الشهداء التي تم انتشالها في بيت لاهيا تعرضت لإعدام ميداني .
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