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الدفاع المدني بغزة : انتشال عشرات جثامين الشهداء المتحللة في بيت لاهيا

12/23/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال عشرات جثامين الشهداء المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.


وقال الدفاع المدني في بيان إن معظم جثامين الشهداء التي تم انتشالها في بيت لاهيا تعرضت لإعدام ميداني .


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