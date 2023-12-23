أفضل ما يمكن تناوله على معدة فارغة.. 6 أطعمة مثالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تؤكد الكثير من الدراسات العلمية على أهمية وجبة الفطور، ويكرر خبراء التغذية في الكثير من المناسبات أن وجبة الفطور مفيدة لصحة الجسم ولتعزيز الطاقة والنشاط على مدار اليوم، ولكن يبقى هناك دائمًا سؤال حول العناصر الغذائية التي يمكن أن تحقق الفوائد المرجوة من وجبة الفطور، حيث إنه ليس كل ما يمكن تناوله على معدة خاوية يمكن أن يكون مفيدًا.

وبحسب ما نشره موقع "WIO News"، فإن هناك قائمة تضم 6 عناصر غذائية تعد الأفضل للتناول على معدة فارغة، كما يلي:

1. منقوع المكسرات والبذور

إن نقع المكسرات والبذور طوال الليل يسهل هضمها ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية المتوافرة فيها بكثافة. كما أن استهلاك المكسرات والبذور على معدة فارغة يوفر أيضًا طاقة مستدامة على مدار اليوم ويدعم صحة الدماغ بشكل عام.

2. البابايا

يساعد تناول البابايا على معدة فارغة في تقليل الانتفاخ وتسهيل عملية الهضم، كما يوفر كمية جيدة من مضادات الأكسدة وعلى وجه الخصوص فيتامين C.

3. عصير الخضروات

يساعد شرب عصير الخضروات على معدة فارغة على توفير دفعة سريعة من العناصر الغذائية، ويعزز إزالة السموم من الجسم ويدعم الترطيب.



4. منقوع التين والزبيب

يساعد نقع الزبيب والتين طوال الليل على تعزيز هضمهما. ويوفر تناول التين والزبيب المنقوع على معدة فارغة دفعة سريعة من الطاقة ويدعم الصحة العامة ويساعد على الهضم.

5. ماء بذور الشمر

تمتلئ بذور الشمر بالمركبات، التي تمنح الجسم فوائد بخاصة تحسين الهضم، حيث تساعد في تقليل الانتفاخ والغازات، لذا فإن شرب ماء بذور الشمر على الريق يساعد في تخفيف عسر الهضم ويحفز عملية الهضم.



6. الموز

يساعد تناول الموز على معدة فارغة على منح الجسم بالطاقة السريعة والمناسبة وينظم مستويات السكر في الدم، بينما يساهم محتواه من الألياف في الشعور بالشبع.

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