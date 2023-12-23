مجالس المحافظات تدعم التدريب المهني بسيارات هايبرد وكهربائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استلمت مؤسسة التدريب المهني من مجالس المحافظات، مجموعة من السيارات الهايبرد والكهربائية، في إطار جهودها لدعم وتطوير قطاع التدريب المهني.



وبحسب بيان صحفي من المؤسسة اليوم السبت، تبرعت المجالس للمعاهد بـ 7 سيارات هايبرد، و5 سيارات كهربائية حديثة، ستسهم بشكل كبير في عمليات التعليم والتدريب للشباب والشابات في عدد من مشاغل المؤسسة.



وأثنت المؤسسة على دعم مجالس المحافظات في سياق جهود المؤسسة لتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بشكل فعّال، وفي اتجاه توفير فرص عمل مستدامة ومناسبة لهم، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الكفاءة الوطنية.

