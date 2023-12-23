شهداء وجرحى في سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، على مواقع مختلفة في قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت منزلا بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، بينهم طفلة، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
كما استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف جباليا شمال القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم ونقلهم إلى المستشفى بسبب استمرار القصف وإطلاق النار.
وتشهد المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع، ومخيم النصيرات منذ عدة أيام لسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، جرى نقلهم لمستشفى شهداء الأقصى.
وفي مدينة غزة وشمالها، خاصة حيي الشيخ رضوان، والشجاعية حيث شهدا غارات عنيفة استهدفت منازل المواطنين.
وقصف طيران الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ولا تزال دبابات الاحتلال تحاصرها وتمنع وصول سيارات الاسعاف لإسعاف الجرحى، وانتشال الجثامين، حتى أن الخروج بشكل شخصي بات صعبا للغاية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.
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