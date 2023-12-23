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شهداء وجرحى في سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

12/23/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت منزلا بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، بينهم طفلة، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

كما استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف جباليا شمال القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم ونقلهم إلى المستشفى بسبب استمرار القصف وإطلاق النار.

وتشهد المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع، ومخيم النصيرات منذ عدة أيام لسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، جرى نقلهم لمستشفى شهداء الأقصى.

وفي مدينة غزة وشمالها، خاصة حيي الشيخ رضوان، والشجاعية حيث شهدا غارات عنيفة استهدفت منازل المواطنين.

وقصف طيران الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ولا تزال دبابات الاحتلال تحاصرها وتمنع وصول سيارات الاسعاف لإسعاف الجرحى، وانتشال الجثامين، حتى أن الخروج بشكل شخصي بات صعبا للغاية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

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