اصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي في ظهره، والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددا من المنازل، وأحد المحال التجارية، وفتشتها.