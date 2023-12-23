اصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي في ظهره، والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددا من المنازل، وأحد المحال التجارية، وفتشتها.
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