يونيسف: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة "يعانون من فقر غذائي حاد".

وقالت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، إن تقديراتها تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.

وذكرت أن "هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة".

وتابعت: "يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارًا كاملاً".

وأشارت إلى أن "أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات"، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت المنظمة أفادت، في تقرير صدر عنها، نهاية أكتوبر الماضي، بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر من الماضي، عدوانا شرسا على قطاع غزة، خلّف حتى صباح يوم أمس الجمعة 20 ألفًا و57 قتيلا و53 ألفا و320 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للأمم المتحدة.



