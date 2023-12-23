يشمل أكثر من 150 ألف شخص .. لا مكان آمناً في غزة بعد أمر إخلاء اسرائيلي جديد

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) السبت أن الجيش الإسرائيلي أصدر الجمعة أمرا لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر باللغة العربية الجمعة منشورا طلب فيه من سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة "المغادرة فورا حفاظا على سلامتهم" باتجاه دير البلح.

وقال في الأمر "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح" وسط القطاع.

وكتب مدير شؤون الأونروا في غزة توم وايت على إكس "الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شطرنج -- وتم تهجير كثيرين منهم عدة مرات".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه".

وبحسب الأونروا فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل "أكثر من 150 ألف شخص".

وبذلك يجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للنزوح مجددا خلال الحرب حاملين أمتعتهم البسيطة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء مناطق بوسط قطاع غزة.

وحمل نازحون حقائب وممتلكات وأكواما من البطانيات على عربة، فيما وضع آخرون فرش نوم فوق إحدى السيارات.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين قضى غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على أسوأ هجوم في تاريخها بعملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت القضاء على حركة حماس.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حتى الآن 20057 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن السلطات في القطاع الذي تحكمه حماس.





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