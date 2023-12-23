«ويلاند»: سوق العقارات في دبي خيار مثالي وجاذب للمستثمرين

أكدت شركة «ويلاند» أن سوق العقارات في دبي يعد خياراً مثالياً وجاذباً للمستثمرين العالميين الذين يطمحون إلى إثراء محافظهم بعقارات في الإمارة لأسباب عدة، منها العوائد المجزية على الاستثمار، والنمو السريع لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي، وغيرها.

وقال رجل الأعمال السعودي محمد بن يوسف بن محمد العنزي، رئيس مجلس إدارة الشركة إن هناك اهتماماً عالمياً لافتاً بسوق دبي العقارية، إذ شهدت السوق خلال الفترة الماضية ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الدوليين، ما يؤكد الجاذبية المتزايدة لسوق العقارات المزدهر في الإمارة، مشيراً إلى أن القاسم المشترك بين المستثمرين هو البحث عن القيمة والاستقرار وهي مزايا توفرها دبي.

وأضاف العنزي إن دبي تعتبر وجهة استثمارية واعدة ومزدهرة، ولا تعيد تعريف نماذج الاستثمار الدولية فقط، وإنما تقدم فرصاً لا مثيل لها للمستثمرين الدوليين، حيث شهدت دبي، المدينة التي تحقق نمواً اقتصادياً لافتاً والرائدة في مجال الابتكار، ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الدوليين.

وأكد أن الإقبال المتزايد ليس وليد الصدفة، وإنما قائم على الفرص القيمة والاستقرار الأمني الذي توفره المدينة، ما يسهل مسارات الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي الثنائي.

وأفاد أن أسعار العقارات في دبي تعتبر عند مقارنتها بالمدن العالمية الأخرى تنافسية للغاية، فضلاً عن أنها توفر عوائد كبيرة على الاستثمار.

وأعلن العنزي أنه يستعد لإطلاق مشروع عقاري مميز في الربع الأول من العام الجديد، وهذا المشروع سيكون مخصصاً لأصحاب محدودي الدخل ليمكنهم من تملك عقاراتهم المناسبة بأسعار تناسب إمكانياتهم.

وأضاف: الأسواق العقارية وخاصة في الإمارات والسعودية تشهد نمواً ملحوظاً، وهذا النمو سيتواصل في العام المقبل، ولهذا أنصح المهتمين بالتوجه إلى هذه السوق لاغتنام الفرص المتاحة.

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