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مليون دولار لمغتربة من الهند في حملة «عيد الاتحاد»

12/23/2023 7:23:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

منحت احتفالات عيد الاتحاد الـ52 أخبار سارة للمغتربة الهندية، شابانا أوني، حيث تلقت مفاجأة في هذا اليوم من «آي ديلز» ستغير حياتها بشكل كامل، خلال فعالية حية في دبي فيستيفال سيتي، تم سحب اسم شابانا من بين عشرات الآلاف المشاركين في صندوق السحوبات، لتعلن فائزة بجائزة المليون دولار الكبرى في حملة «عيد الاتحاد»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

أعربت شابانا التي غمرتها الفرحة والدهشة عن شكرها لشركة «آي ديلز» ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على هذه الجائزة الرائعة. وقالت: «سبق لوالدتي أن فازت بجائزة نقدية بقيمة 1000 درهم إماراتي مع «آي ديلز»، وكان هذا هو المحفز الذي دفعني للمشاركة. عندما تلقيت خبر فوزي، وجدت نفسي أتحقق من رسائلي مراراً وتكراراً في حالة من الدهشة التامة. كأم وحيدة، سأتمكن الآن من تأمين مستقبل أطفالي وتوفير تعليم ذي جودة لهم. كما أنني حريصة على المساهمة في مجتمعي والاستثمار في شغفي الذي احتضنته في قلبي طويلاً، بعد أن شهدت سابقاً فوز والدتي بجائزة نقدية بقيمة 1000 درهم مع «آي ديلز» وتجربتي الشخصية في عملية استلام الجوائز، استطيع أن أشهد بأن «آي ديلز» هي منصة جديرة بالثقة. إنها مغامرة بتكلفة بسيطة يمكنها تغيير الحياة».

أتاحت حملة المليون دولار للمتسوقين من جميع أنحاء العالم فرصة الفوز بجائزة نقدية ستغير حياتهم من خلال التسوق من منتجات «آي ديلز بيسكس» مقابل 50 درهماً فقط. كل عملية شراء للمنتجات جاءت مع تذكرة مجانية للمشاركة في السحب على الجائزة الكبرى، مما منح الجميع فرصة متكافئة للفوز بأكبر جائزة في تاريخ عيد الاتحاد. ويعد نجاح هذه الحملة إشارة على أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة «آي ديلز»، من خلال شراكتهما الطويلة، لا تزالان ملتزمتين بإثراء حياة المتسوقين في الإمارة والمشاركة المستمرة في العديد من الاحتفالات على مدار العام.


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