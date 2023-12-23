بحصيلة 300 ألف دولار .. لص يسرق مئات أجهزة آيفون باستغلال ثغرة أمنية

كشف لص أدانه القضاء الأمريكي كيفية سرقته لمئات أجهزة هواتف آيفون وتمكنه من الحصول على مئات الآلاف من الدولارات باستغلال ثغرة أمنية.

آرون جونسون (26 عاما) يقضي حكما يبلغ قرابة ثماني سنوات في سجن شديد الحراسة تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال، والتي أكد فيها أن جميع السرقات للهواتف كانت "الرموز السرية" فيها عاملا حاسما، ليتم نهب أصحابها باستغلال التطبيقات المصرفية المتواجدة على الهاتف، وفقا لقناة الحرة.

وعمل جونسون مع طاقم من رفقائه في مينيابولس لعدة أشهر خلال 2021 و2022، حيث كانوا يتنقلون بين الحانات، ويصادقون الشباب والشابات، ويقتربون منهم بما يمكنهم من معرفة "الرمز السري" لفتح الهاتف، ومن ثم سرقة الجهاز وبعدها سرقة الأموال من التطبيقات المصرفية، ومن ثم بيع الجهاز نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما وقع من جرائم من هذا النوع شكل "مخططا متقنا استغل نظام عمل أجهزة آيفون الموثوقة" ليعتقدوا أن ما حصل كان عبارة عن سرقة للجهاز فقط.

ويقول جونسون إنه ليس "مجرما إلكترونيا متطورا"، وخلال بحثه عن أي طريقة للحصول على النقود أدرك أن "الهواتف التي يسرقها يمكن أن تكون قيمتها أكبر بكثير".

وأضاف أن "الشيطان يكمن في رمز المرور"، فيما تشير بيانات الشرطة أنه ورفاقه تمكنوا من سرقة ما يزيد عن 300 ألف دولار.

ويشرح في مقابلته مع الصحيفة أنه كان يتجه دائما إلى الحانات ذات الإضاءة الخافتة والممتلئة بالناس، حيث يستهدف الشباب في سن الجامعات، مشيرا إلى أن النساء عادة ما يكن أكثر "حذرا وتنبها للسلوكيات المشبوهة".

وخلال تواجده قرب الشخص المستهدف كان يقترب منه ويعرض عليهم المخدرات في بعض الأحيان، أو كان يقول لهم إنه مغني راب ويريد إضافتهم ضمن سناب شات، ليقوموا بتسليم الهاتف له، معتقدين أنه سيدخل معلوماته فيه ويعيده مرة اخرى.

وكان ينتبه جيدا إلى كيفية إدخال الضحية "لرمز المرور"، وبمجرد أن يصبح الهاتف بيد جونسون كان يقوم بتغيير "الرمز" وحتى أنه يقوم بتغيير كلمة المرور المرتبطة بحساب "أبل" حتى لا يستطيع مالك الجهاز من تتبعه أو حذف ما عليه عن بعد، وسرقته مباشرة.

وخلال أجزاء من الثانية وبسرعة فائقة كان جونسون يقوم بتسجيل وجهه كبصمة التعرف البيومترية على الجهاز ما يتيح له الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة للتطبيقات والبرامج المختلفة، لتتيح له الدخول للتطبيقات المصرفية والعملات المشفرة، أو حتى إمكانية الدخول لمعلومات إضافية قد يجدها في الملاحظات أو الصور.

رغم التطور التكنولوجي الذي طرأ على الهواتف الخلوية الذكية، إلا أن بعض الخصائص، حتى وإن كانت مفيدة للمستهلك، إلا أنها قد تجعله عرضة للسرقة، وتعطي اللصوص إمكانية الوصول إلى معلوماتك وبياناتك.

وبحلول الصباح يقوم بتحويل الأموال، أو الشراء من المتاجر إلكترونيا عبر "أبل بي" لسلع يعيد بيعها نقدا في السوق.

وبعد انتهائه من السرقة بالكامل يقوم بمسح ما يوجد على الهاتف ويبيع الجهاز.

وأشار جونسون إلى أنه كان يستهدف سرقة هواتف آيفون لحفاظها على أسعار مرتفعة عند البيع، حتى لو كانت مستخدمة.

وأعلنت شركة أبل، الأسبوع الماضي، عن ميزة جديدة (Stolen Device Protection) لحماية الأجهزة المسروقة من مثل هذه الجرائم التي تستغل معرفة الرقم السري.

ولكن هذه الميزة لا تعني أنك محمي من دون تفعيلها، إذ إنها ستضيف مستويات جديدة من الحماية عندما تكون بعيدا عن الأماكن التي تتردد عليها مثل المنزل أو العمل.

وفي حال الرغبة بتغيير كلمات المرور سيحتاج اللص إلى خطوات تأكيد لا تتم إلا عبر مسح بيوميتري للوجه أو البصمة، إذ لن يكون "رمز المرور" وحده المتحكم في تغيير أي من مستويات الحماية في الجهاز.

كما تشتمل الميزة على عملية تأخير مدتها ساعة يتبعها فحص بيومتري آخر إذا ما أراد اللص إبطال خاصية "فايند ماي أيفون" أو تعطيل البصمة البيومترية للوجه.

وتنصح الصحيفة بإضافة مستويات حماية خاصة على التطبيقات المصرفية وتطبيقات تحويل الأموال مثل "فينمو" و"كاش أب".

كما عليك حماية نفسك بحذف أي معلومات تتعلق بكلمات المرور أو أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بك، وإذا أردت حفظها في جهازك عليك التأكد أنها محمية بكلمة مرور مختلفة عن الجهاز.



