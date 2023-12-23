وفاة 4 أطفال سوريين جراء الأمطار الغزيرة شمال لبنان

لقي أربعة أطفال سوريين حتفهم جراء الأمطار الغزيرة في قضاء زغرتا شمال لبنان . وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اليوم السبت أن الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس الجمعة تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص/مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة، وخلف هذا الانهيار سقوط أربعة ضحايا أطفال سوريين.

ووفق الوكالة، عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الانقاض ويعملون على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الوكالة إلى أن مياه الأمطار تسربت إلى عدد من المنازل والمحال التجارية في بعض أحياء المدنية وتحولت الشوارع والطرقات في المنطقة إلى برك مياه كبيرة علقت بداخلها العديد من السيارات.





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