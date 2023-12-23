للمرة الأولى على الإطلاق.. مبيعات عقارات دبي تتجه لتجاوز 400 مليار درهم خلال 2023

تتجه مبيعات عقارات دبي السنوية لتسجيل قيمة قياسية جديدة مع تجاوز قيمتها 400 مليار درهم خلال العام الحالي 2023 وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وتوقعت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن يستمر الزخم التاريخي في السوق العقاري في دبي خلال العام المقبل بعد النمو الكبير في العام 2023، فيما يقترب القطاع من دخول العام الرابع من الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة وستكون أيضاً مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام المقبل، سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار أيضاً في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار لجميع الجنسيات من حول العالم.

وقالت الشركة في تقرير لها إن قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام 2023 حتى الآن ارتفعت لأكثر من 393 مليار درهم في أعلى مستوى تاريخي مسجل في تاريخ السوق، بعد تنفيذ أكثر من 127 ألف صفقة، ومع بقاء أسبوع على نهاية العام من المتوقع أن تتجاوز 400 مليار درهم.

وأكد التقرير على أن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر التقرير أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي مما يزيد من ثقة المستثمرين ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

وأكد أن أحدث التقييمات بشأن آفاق مبيعات العقارات في دبي أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسية في الإمارة قد تظل محطاً لأنظار المستثمرين خلال عام 2024، إذ تبقي مقصداً للمستثمرين الراغبين بالحصول على فرصٍ استثمارية مقبولة التكلفة وذات عوائد استثمارية جيدة وطويلة الأجل.

وتوقع التقرير استمرار الزخم، مع زيادة حجم الصفقات، ونمو الطلب على العقارات الجاهزة علاوة على استمرار قيود العرض، إضافة إلى النسبة العالية من المشترين والمستثمرين «النقديين» الذين هم أقل حساسية للضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالمشترين الممولين بالرهن العقاري.

وقال التقرير: إن هذا الأداء القوي المحتمل في العام المقبل يأتي في ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي محلياً وعالمياً، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبية وغيرها من العوامل المحفزة للاستثمار العقاري الأجنبي.

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