الأسير الفلسطيني خليل الدويك في وضع صحي حرج

MENAFN - Al Wakeel News)قال نادي الأسير الفلسطيني -السبت- إن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المنحل)، عزيز الدويك، يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب جنوب إسرائيل.



وأضاف أن الدويك يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، موضحا أنه سبق وأن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.



ومنذ اعتقاله في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يتلقى الدويك (75 عاما) العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.



ويشار إلى أنه صدر بحقه قرار اعتقال إداري (دون تهمة) لمدة 6 أشهر.

