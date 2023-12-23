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الألبانية دريتا زيري تفوز بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023 - صورة

12/23/2023 7:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فازت الألبانية دريتا زيري بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023، حسب الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع اكس.
وحصلت الفلبينية يلانا أدوانا على لقب ملكة جمال الأرض-الهواء، والتايلاندية كورا بليولت على لقب ملكة جمال الأرض-النار، والفيتنامية دو ثا لان ، على لقب ملكة جمال الأرض-الماء.


وتقام مسابقة ملكة جمال الأرض منذ 2001 وتعد واحدة من أهم مسابقات الجمال مع مسابقتي ملكة جمال العالم، وملكة جمال الكون. وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، وتكرس الفائزات باللقب فيها العام للترويج لمشاريع بيئية محددة.




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