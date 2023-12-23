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ترجيح تخفيض أسعار المحروقات محليا 18-25 فلسا الشهر المقبل

12/23/2023 7:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات في تسعيرة شهر كانون الثاني المقبل.
وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار البنزين أوكتان 90 انخفضت بنسبة 2% بما يعادل 18 فلساً، وبنزين أوكتان 95 انخفضت بنسبة 2% أي ما يعادل 25 فلسا.
وأضاف أن أسعار الديزل انخفضت أيضا بنسبة 3.5% ما يعادل 27 فلسا، مع استمرار تثبيت أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وأشار عقل إلى أنه قد يحدث ارتفاع طفيف على الأسعار مما قد يغير نسبة الانخفاض بشكل طفيف.

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