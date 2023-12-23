ترجيح تخفيض أسعار المحروقات محليا 18-25 فلسا الشهر المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات في تسعيرة شهر كانون الثاني المقبل.
وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار البنزين أوكتان 90 انخفضت بنسبة 2% بما يعادل 18 فلساً، وبنزين أوكتان 95 انخفضت بنسبة 2% أي ما يعادل 25 فلسا.
وأضاف أن أسعار الديزل انخفضت أيضا بنسبة 3.5% ما يعادل 27 فلسا، مع استمرار تثبيت أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وأشار عقل إلى أنه قد يحدث ارتفاع طفيف على الأسعار مما قد يغير نسبة الانخفاض بشكل طفيف.
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