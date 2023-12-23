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هآرتس: محادثات وقف إطلاق النار لم تصل لطريق مسدود

12/23/2023 7:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في محادثات وقف إطلاق النار أن الخلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كبيرة، لكن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود.

وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أن إسرائيل عرضت هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من المحتجزين.
ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي، في وقت تشدد فيه حركة المقاومة الإسلامية على رفضها أي مفاوضات لتبادل أسرى دون وقف كامل لإطلاق النار.

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