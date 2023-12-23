هآرتس: محادثات وقف إطلاق النار لم تصل لطريق مسدود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في محادثات وقف إطلاق النار أن الخلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كبيرة، لكن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود.
وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أن إسرائيل عرضت هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من المحتجزين.
ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي، في وقت تشدد فيه حركة المقاومة الإسلامية على رفضها أي مفاوضات لتبادل أسرى دون وقف كامل لإطلاق النار.
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