بيع فستان الأميرة ديانا في مزاد بمبلغ 1.1 مليون دولار - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطم ثوب ارتدته أميرة ويلز الراحلة ديانا، في عام 1985، رقماً قياسياً جديداً في عالم الموضة، حيث تم بيعه في مزاد في هوليوود بـ 11 ضعف سعره المقدر.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه تم بيع فستان السهرة الأسود المخملي في دار مزادات جوليان بمبلغ إجمالي قدره مليون و148 ألف و80 دولاراً.وقدر الخبراء سابقاً أنه من المرجح بيع الفستان بمبلغ 100 ألف دولار.ومع ذلك، وبسبب سعر البيع الفعلي، فإن الفستان، الذي جاء كاملاً مع منصات الكتف، وتنورة أورغانزا زرقاء، ووشاح، أصبح الآن حامل الرقم القياسي الجديد كأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد.

وحقق الرقم القياسي السابق ثوب مخملي صممه مصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين عام 1991، حيث تم بيعه مقابل مبلغ 604 آلاف و800 دولار في مزاد في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وهذا يعني أن فستان ديانا لمصمم الأزياء المغربي-البريطاني جاك أزاجوري قد ضاعف الفارق بين المركزين الأول والثاني تقريباً.

وارتدت ديانا الفستان لأول مرة في إيطاليا في عام 1985 خلال قيامها بجولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، وارتدته مرة ثانية خلال حضورها أوركسترا فانكوفر السيمفونية في عام .1986

وارتدت ديانا العديد من قطع الملابس التي صممها أزاجوري، الذي صمم فستان زفافها الذي ارتدته في حفل زفافها إلى تشارلز عام 1981.

24