وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عدم وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عدم وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
12/23/2023 7:12:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ان مجلس الأمن أخفق في إيقاف عمليات القتل الوحشية التي تمارسها إسرائيل في حق سكان قطاع غزة.
واضاف :" الولايات المتحدة وداعمو إسرائيل يتحملون مسؤولية عدم وقف إطلاق النار في غزة وهدفنا وقف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان المستمر بفلسطين "
MENAFN23122023000208011052ID1107651141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.