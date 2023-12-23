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وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عدم وقف إطلاق النار في غزة

12/23/2023 7:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ان مجلس الأمن أخفق في إيقاف عمليات القتل الوحشية التي تمارسها إسرائيل في حق سكان قطاع غزة.

واضاف :" الولايات المتحدة وداعمو إسرائيل يتحملون مسؤولية عدم وقف إطلاق النار في غزة وهدفنا وقف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان المستمر بفلسطين "


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