مدير عام دائرة الأراضي والمساحة يتفقد سير إجراءات امتحان المقدرين العقاريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، اليوم السبت، قاعات امتحان المقدرين العقاريين، التي عقدتها الدائرة لـ88 متقدما من القطاعين العام والخاص، ممن انطبقت عليهم الشروط.



وقال العموش، إن هذا الامتحان يأتي بهدف رفع كفاءة العاملين في مهنة التقدير العقاري وتنظيم مزاولة المهنة، ما يؤدي إلى تحقيق الجودة والتميز والدقة في عمليات التقدير العقاري، الذي يعتبر جوهرا أساسيا للكثير من المعاملات الحكومية أو تعاملات القطاع الخاص.



وأكد أن إشراف دائرة الأراضي والمساحة على تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، جاء استناداً لنص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020.



وعقب تفقده لإجراءات سير الامتحان، أبدى ارتياحه للإجراءات، مؤكدا أنها تسير بشكل سلس ووفق ما خططت له الدائرة.



كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المراقبون من المركز الجغرافي الملكي، والمشرفون على الامتحان من لجنة المقدرين التي تضم أعضاء من كوادر الدائرة، بالشراكة مع أعضاء من القطاع الخاص، مثمناً دورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحان وضبطه بصورة متميزة.



وأعرب عن شكره للمركز الجغرافي الملكي على توفيره لقاعات مجهزة ومهيأة لعقد الامتحان، لافتا إلى أن المركز أحد الشركاء الاستراتيجي للدائرة، والذي كان له الدور الكبير في تمكين وتسهيل إجراءات عقد الامتحان.



وعلى هامش زيارة مع نائب مدير عام المركز الجغرافي الملكي، أكد الجانبان تعاونهما وتنسيقهما في العديد من الأمور المشتركة، سيما وأن المركز الجغرافي الملكي الأردني يعتبر من المراكز المتقدمة في مجال العلوم المساحية وإنتاج الخرائط والدراسات والأبحاث التطبيقية، المستندة إلى معطيات الصور الفضائية والجوية.