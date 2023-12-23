رئيسي: إنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات أولوية في الوقت الراهن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن قضية فلسطين تظل الأولى بالنسبة للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم.

وفي تصريحاته، أعرب رئيسي عن أسفه لدعم الولايات المتحدة والدول الغربية للمجازر الصهيونية في غزة، مشيرًا إلى أن الجرائم الحربية الإسرائيلية تتم في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية.



وأكد الرئيس الإيراني أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت ردًا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن استمرار الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية، وأن للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه.



كما أدان رئيسي سلوك الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن إسرائيل انتهكت أكثر من 400 قرار دولي ونقضت جميع المواثيق. وألقى باللوم على الولايات المتحدة، معتبرًا أنها طرف في العدوان على الفلسطينيين وتتحمل مسؤولية المجازر التي تحدث في غزة.



في ختام تصريحاته، دعا الرئيس الإيراني إلى إنهاء الحرب في غزة وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تشكل أولوية في الوقت الراهن.

