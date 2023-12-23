تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد .. رفع مكافآت دوري ناصر بن حمد الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اعتمد الاتحاد البحريني لكرة القدم المكافآت المالية المخصصة لأبطال دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

إذ سينال بطل دوري ناصر بن حمد الممتاز على مكافأة تصل إلى ٧٥ ألف دينار بحريني، بينما ينال وصيفه على ٥٠ ألف دينار، وصاحب المركز الثالث على ٣٠ ألف دينار، والرابع ٢٠ ألف دينار، والخامس ١٨ ألفًا، والسادس ١٦ ألفًا، والسابع ١٤ ألفًا، والثامن ١٢ ألفًا، والتاسع ١٠ آلاف، والعاشر ٨ آلاف، بينما يحصل الهابطان (صاحبا المركزين الحادي عشر والثاني عشر) على ٦ آلاف دينار.





وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أن توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تأتي توافقًا مع رؤى واستراتيجيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما أنها تجسيد وانعكاس واضح لما يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، من اهتمام كبير ورعاية متواصلة للاتحادات الرياضية، عبر دعم أنشطتها ومسابقاتها.





وأكد الشيخ علي أن استمرار رفع قيمة المكافآت المالية لأندية دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الثاني على التوالي وبتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد، يعد محطة نوعية مهمة في تاريخ الرياضة البحرينية، خصوصًا وأنها تعنى بتطوير المستويات الفنية والتنافسية بما ينعكس إيجابًا على المنتخبات والأندية الوطنية.







وأعرب عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على المساندة والاهتمام الكبيرين، مبينًا أن توجيهات سموه للاتحاد البحريني بتخصيص مكافآت مالية كبيرة لأبطال دوري ناصر بن حمد الممتاز، تعد مرتكزًا للبناء على مكتسبات الرياضة البحرينية ووصولها إلى أرقى المراتب وتحقيق الإنجازات الذهبية الرائدة في مختلف المحافل.





وأضاف:" تحمل هذه التوجيهات في طياتها الإثارة من نوع آخر، والمنافسة بشكل أقوى بين الأندية؛ بما يحقق أهداف النجاح

المنشودة ".







وتابع: " سنعمل جميعًا من أجل إنجاح هذه الأهداف وتحقيقها، وانعكاسها بشكل واضح وملموس على الكرة البحرينية التي أراد لها سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد، التطوير والازدهار، خصوصًا مع النقلات النوعية المتعددة للدوري على جميع الأصعدة خلال السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أن دوري ناصر بن حمد الممتاز، مر بالعديد من التحولات المتميزة التي تعكس الجهود الواضحة والرامية للتطوير، إذ انعكس ذلك على مستوى التنافس في الدوري.