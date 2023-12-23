مملكة البحرين تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل جامعة في العاصمة التشيكية براغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ،
وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من القتلى والجرحى، مؤكدة استنكارها لهذه الجريمة البشعة التي تتناقض مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن تعازيها لحكومة جمهورية التشيك وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت الوزارة عن تعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جراء إصابة إثنين من المواطنين الإماراتيين جراء الحادث، متمنية لهما الشفاء العاجل.
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