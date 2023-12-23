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مملكة البحرين تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل جامعة في العاصمة التشيكية براغ

12/23/2023 7:10:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ،
وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من القتلى والجرحى، مؤكدة استنكارها لهذه الجريمة البشعة التي تتناقض مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن تعازيها لحكومة جمهورية التشيك وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.


كما أعربت الوزارة عن تعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جراء إصابة إثنين من المواطنين الإماراتيين جراء الحادث، متمنية لهما الشفاء العاجل.

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