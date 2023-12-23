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سفير أمريكي سابق لدى تل أبيب: حماس لن تهزم

12/23/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كتب السفير الأمريكي السابق لدى دولة الاحتلال، مارتين إنديك، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "لن تهزم"، حاثا "تل أبيب" على التفاوض من أجل عودة الأسرى.


وشغل إنديك، السياسي الأمريكي، منصب سفير لدى دولة الاحتلال لفترتين امتدتا من نيسان/أبريل 1995 إلى أيلول/ سبتمبر 1997 ومن كانون الثاني/يناير، 2000 إلى تموز/يوليو 2001.


وذكر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "اليوم نقطة تحول في "إسرائيل"، عندما يقول كبار الصحفيين (بارنيا، بيرجمان، كاسبيت.. إلخ) للجمهور الإسرائيلي ما لا يقوله لهم بنيامين نتنياهو".


وتابع بشأن تلك الحقيقة هي "أن حماس مصابة بكدمات، ولكنها لن تهزم، وأفضل ما يمكن فعله الآن هو التفاوض على عودة الرهائن بثمن باهظ".


وعيّن إنديك (72 عاما)، مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط في تموز/يوليو عام 2013.


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