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برشلونة يربط أزمة دوري الأبطال بالسوبرليج

12/23/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق برشلونة على الأنباء المنشورة بشأن احتمالية استبعاده من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم المقبل.
وذكرت تقارير ألمانية، أن برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، بسبب اتهامهم بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وأشار إلى أن برشلونة أدرج حسابات مالية غير صحيحة لمدة 3 أعوام، حيث وضع إيراداته من بيع الأصول ضمن الأرباح، بدلا من تعويض النفقات من خلال إيرادات مرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت مصادر من برشلونة أن ليس لديهم أي معلومات عن وجود عقوبة محتملة على النادي حتى الآن.
واستنكرت المصادر هذه المعلومة المنشورة، مندهشين من ظهور أنباء العقوبة المحتملة على النادي، بعد ساعات فقط من حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية السوبرليج.
وفاز برشلونة وريال مدريد بحكم قضائي بأحقيتهم في تنظيم بطولة السوبرليج، دون التعرض لعقوبات من الفيفا أو اليويفا.

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