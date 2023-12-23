برشلونة يربط أزمة دوري الأبطال بالسوبرليج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق برشلونة على الأنباء المنشورة بشأن احتمالية استبعاده من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم المقبل.
وذكرت تقارير ألمانية، أن برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، بسبب اتهامهم بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وأشار إلى أن برشلونة أدرج حسابات مالية غير صحيحة لمدة 3 أعوام، حيث وضع إيراداته من بيع الأصول ضمن الأرباح، بدلا من تعويض النفقات من خلال إيرادات مرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت مصادر من برشلونة أن ليس لديهم أي معلومات عن وجود عقوبة محتملة على النادي حتى الآن.
واستنكرت المصادر هذه المعلومة المنشورة، مندهشين من ظهور أنباء العقوبة المحتملة على النادي، بعد ساعات فقط من حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية السوبرليج.
وفاز برشلونة وريال مدريد بحكم قضائي بأحقيتهم في تنظيم بطولة السوبرليج، دون التعرض لعقوبات من الفيفا أو اليويفا.
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