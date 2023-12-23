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لابورتا وبيريز يضعان خطة جديدة في السعودية

12/23/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ملاعب - عادت العلاقات بين خوان لابورتا رئيس برشلونة، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إلى سابق عهدها، بعد أشهر من التوتر بين الطرفين.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، دخل لابورتا وبيريز في حلقات من التوتر خلال الفترة الماضية، بسبب قضية خوسيه نيجريرا (متهم فيها برشلونة بدفع رشاوى لصالح نائب رئيس لجنة الحكام)، وتسبب ذلك في عدم الاجتماع بين الرئيسين في عدة مباريات للكلاسيكو خلال الأشهر الأخيرة.
لكن، عاد الطرفان للتواصل واتفقا على الاجتماع، عقب صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بأحقية الناديين في الدعوة لبطولة جديدة، دون التعرض لعقوبات من اليويفا والفيفا.
وأشارت إلى أن لابورتا وبيريز اتفقا على التعليق على حكم المحكمة فور صدوره بساعة واحدة، رغم أن لديهما موقفا مختلفا.
وأوضحت أن رئيس برشلونة أكثر انفتاحا على إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي حول المشروع الجديد، بينما بيريز لديه موقف عدائي أكبر تجاه اليويفا.
وذكرت أن لابورتا وبيريز سيعقدان اجتماعا في السعودية أثناء إقامة السوبر الإسباني، لوضع الخطة الجديدة الخاصة بإقناع الأندية الكبرى للانضمام إلى مشروع دوري السوبر ليج.
وقالت الصحيفة إن الاجتماع وجها لوجه بين الطرفين، سينتج عنه توضيح الخطوة التالية في السوبر ليج لقب الموقف، خصوصا أن ال6 كبار في إنجلترا، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وإنتر وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان أعلنوا رفضهم للبطولة.

ملاعب

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