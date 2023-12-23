المرصد الأورومتوسطي: ندعو لتشكيل وفد دولي لزيارة السجون الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لتشكيل وفد دولي لزيارة السجون الإسرائيلية التي يقبع فيها نحو 8 آلاف فلسطيني يتعرضون للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة والإخفاء القسري والقتل العمد.
وارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 4 آلاف، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات الحقوقية.
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