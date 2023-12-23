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المرصد الأورومتوسطي: ندعو لتشكيل وفد دولي لزيارة السجون الإسرائيلية

12/23/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لتشكيل وفد دولي لزيارة السجون الإسرائيلية التي يقبع فيها نحو 8 آلاف فلسطيني يتعرضون للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة والإخفاء القسري والقتل العمد.


وارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 4 آلاف، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات الحقوقية.


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