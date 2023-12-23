إصابة فريق صحفي لبناني بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)أصيب فريق صحفي لبناني، صباح اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال عبورهم منطقة الخردلي الحدودية جنوب لبنان، خلال تغطيتهم أحداث الجنوب.



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على الطريق التي يسلكها الفريق الصحفي، ما أدى إلى إصابتهم بشظايا القذائف، ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة".



وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، بعدد من القذائف المباشرة.