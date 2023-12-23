إصابة فريق صحفي لبناني بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب فريق صحفي لبناني، صباح اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال عبورهم منطقة الخردلي الحدودية جنوب لبنان، خلال تغطيتهم أحداث الجنوب.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على الطريق التي يسلكها الفريق الصحفي، ما أدى إلى إصابتهم بشظايا القذائف، ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة".
وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، بعدد من القذائف المباشرة.
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