MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت غوغل بتزويد محرك البحث الخاص بها بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مايو (أيار) 2023، ومنذ ذلك الحين، تقدم الشركة ميزات وتجارب أكثر إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.فيما يلي أفضل 8 أدوات للذكاء الاصطناعي من غوغل، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:



تلخيص نتائج الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي

تسمح غوغل الآن للمستخدمين بالحصول على نتائج بحث فورية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يقوم تلقائياً بتنظيم وتلخيص المعلومات المتعلقة باستعلام البحث مع روابط إلى الناشر الأصلي، مما يوفر معرفة تفصيلية حول موضوع محدد هذه الميزة متاحة حالياً لجمهور أوسع.

دفتر الملاحظات

يساعد دفتر الملاحظات المستخدمين في الكتابة، ويتوفر حالياً في الولايات المتحدة فقط، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء مسودة بسرعة حول موضوع معين واقتراح أفكار لحل المشاكل التي يمكن أن يواجهها الكاتب.



خدمة MusicFX لإنشاء الموسيقى

عبارة عن خدمة إنشاء موسيقى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها إنشاء موسيقى على الفور باستخدام مطالبات نصية بسيطة.

ويمكن بعد ذلك مشاركة هذه الموسيقى عبر الويب، بما في ذلك منصات الوسائط الاجتماعية، مما يسمح لأي شخص بإنشاء موسيقى جديدة.



ميزة "قل ما تراه"

هي لعبة ذكاء اصطناعي توليدية ممتعة، حيث يتعين على المستخدم تخمين المطالبة المستخدمة لإنشاء صورة.

يعمل هذا التمرين، على تعزيز مهارات قراءة الصور وتحسينها.

دويتو الذكاء الاصطناعي

أداة تقدمها غوغل للمحترفين تتمتع بميزات وتقنيات مثل صياغة مستند أو بريد إلكتروني وتحسينه وإنشاء شرائح والتعاون مع الآخرين باستخدام تطبيق "ميت".

تضيف ميزة دويتو الذكاء الاصطناعي إمكانات الذكاء الاصطناعي الإبداعية إلى منتجات غوغل الحالية مثل جي ميل، والمستندات، والشرائح.



أداة ساعدني في البرنامج النصي

هي أداة لإنشاء أكواد الكمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقيام بمهام مثل التشغيل الآلي للمنزل.

يمكن لهذه الأداة تحويل مطالبة نصية بسيطة تلقائياً إلى كود قابل للترجمة، والذي يمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة الذكية مثل مكبرات الصوت والأضواء وأجهزة التلفزيون والمزيد.



المحرر السحري (Magic Editor)

يتوفر ضمن تطبيق صور غوغل، ويوفر أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الصور والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقتصر هذه الميزات حالياً على سلسلة هواتف غوغل بيكسل 8 الذكية، مما يتيح تجارب مثل إزالة موضوع ما أو تحريكه داخل الصورة وإنشاء خلفية جديدة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

المُنشئ السحري

ستساعدك هذه الميزة على صياغة الرسالة النصية المثالية في كل مرة تريد فيها إرسال شيء ما إلى شخص ما. ما عليك سوى إعطاء السياق للمنشئ السحري، وسيقوم بكل العمل ليجعلك تبدو كمحترف في الرسائل النصية.

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