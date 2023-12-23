4 شهداء بينهم طفلة بقصف الاحتلال على منزل في مخيم البريج
التاريخ
12/23/2023 6:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 4 شهداء بينهم طفلة، ووقع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
ويستمر قصف الاحتلال الهمجي لمناطق متفرقة في قطاع غزة مستهدفا منازل ومستشفيات ومدارس تؤوي مدنيين لليوم الـ 78 على التوالي .
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