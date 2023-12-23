Saturday, 23 December 2023 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 شهداء بينهم طفلة بقصف الاحتلال على منزل في مخيم البريج

12/23/2023 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 4 شهداء بينهم طفلة، ووقع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويستمر قصف الاحتلال الهمجي لمناطق متفرقة في قطاع غزة مستهدفا منازل ومستشفيات ومدارس تؤوي مدنيين لليوم الـ 78 على التوالي .


MENAFN23122023000208011052ID1107651098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث