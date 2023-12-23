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ظاهرة نادرة.. صورة مذهلة لهالة جليدية تحيط بالشمس في ألمانيا

12/23/2023 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وكالة ناسا الأميركية عن لقطة مذهلة، لـ"هالات الجليد" في بافاريا جنوب ألمانيا، في ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمدة في الهواء، مبينة أنها صورة نادرة لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة.

والتقط المصور الألماني باستيان ويرنر، الحدث النادر، وقال في منشور على حسابه في "إنستغرام": "كنت أركض كالمجنون عبر الثلوج العميقة عندما لاحظت الضباب الجليدي بنهاية جلسة التصوير في سانت كولمان، مضيفاً "نادرا ما أقوم بتقييم صورتي الخاصة بـ 10/10، لكنها في الحقيقة تستحق ذلك. واجهت الكثير هذا العام، لكنني لم أتوقع شيئا كهذا!".

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