صحفي أمريكي بارز: حان وقت انسحاب إسرائيل من غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الصحفي الأمريكي البارز، توماس فريدمان، إن الوقت قد حان، لنهاية الحرب في غزة، وإسرائيل لن تحقق أهدافها المرجوة، أما الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيجب عليه اتخاذ "موقف صارم" من دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وفي مقال تم نشره في صحيفة أمريكية نقلا عن فريدمان، جاء فيه أن "الوقت قد حان، بالنسبة للحكومة الأمريكية، كي تخبر إسرائيل بحزم، أن حربها لإبادة حماس لن تحقق أهدافها".



وأشار فريدمان إلى أنه يجب على حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تبلغ إسرائيل "بإعلان النصر في غزة"، ثم تنهي الحرب وتعود أدراجها.