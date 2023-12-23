يونيسف: 80 بالمئة من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد.. حياة الآلاف مهددة

MENAFN - Amman Net) شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، على أن أكثر من 80 بالمئة من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، محذرة من تعرض حياة آلاف الأطفال للخطر بسبب سوء التغذية.

وقالت المنظمة الأممية، إن تقديراتها تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.

وأضاف أن "هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة"، وفقا للأناضول.

وتتصاعد التحذيرات الأممية من خطر الكارثة الإنسانية التي تسبب بها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

ولا تلبي شاحنات المساعدات الإغاثية المحدودة التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الهمجية سوى ما يعادل الـ10 بالمية من الاحتياجات المتزايدة بسبب القصف العشوائي واستهداف المراكز الحيوية.

وأشارت "يونيسف" إلى أن الخطر غير المقبول الذي يهدد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة "يأتي في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارا كاملا".

وأشارت إلى أن "أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات"، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وكانت المنظمة الأممية أشارت في وقت سابق إلى أن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

وفي استطلاع صادم، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن 64 بالمئة من المستطلعة آراؤهم من سكان قطاع غزة يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد المنتهية الصلاحية لسد الجوع.

وأشار المرصد إلى أن حرب التجويع التي يشنها الاحتلال على أهالي قطاع غزة ضمن نهج الانتقام الجماعي الذي يتبعه، اتخذت منحنيات في غاية الخطورة بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

ولليوم الـ78 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ52 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.