الاحتلال يعلن عن اعتقال 200 غزي خلال أسبوع

الاحتلال يعلن عن اعتقال 200 غزي خلال أسبوع
التاريخ
12/23/2023 6:10:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، خلال الأسبوع، 200 ناشط في حماس والجهاد الإسلامي في غزة، على حد زعمه.واعتلقت تلك القوات أكثر من 700 ناشط من غزة منذ بدء الاجتياح البري للقطاع واحالتهم للتحقيق داخل المدن الفلسطينية المحتلة.
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