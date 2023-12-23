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الاحتلال يعلن عن اعتقال 200 غزي خلال أسبوع

12/23/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، خلال الأسبوع، 200 ناشط في حماس والجهاد الإسلامي في غزة، على حد زعمه.واعتلقت تلك القوات أكثر من 700 ناشط من غزة منذ بدء الاجتياح البري للقطاع واحالتهم للتحقيق داخل المدن الفلسطينية المحتلة.

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