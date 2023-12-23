نادي دبـي للبولـو والفروسيَّـة ينظم بطولة «كأس إعمـــار للبــولو» يناير المقبل





أعلن نادي دبي للبولو والفروسية عن عودة بطولة «كأس إعمار للبولو 2024» إلى نادي دبي للبولو والفروسية، وذلك اعتباراً من يوم 3 يناير 2024

وتشهد البطولة التي تجري بنظام مباريات الهدف المتوسط منافسة قوية بين مجموعة من فرق البولو البارزة للوصول إلى النهائي الكبير يوم 13 يناير 2024، حيث شاركت هذه الفرق على مدى العقد الماضي في مباريات تنافسية ضد أعلى المستويات من الرياضيين المحترفين في اللعبة وتمكنت بجدارة من تحقيق انتصارات في بطولات البولو التي جرت بنظام الأهداف المنخفضة وحتى العالية، أكان داخل المنطقة أو خارجها.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن يشارك في هذا العام فرق من الناشئين للمنافسة على لقب كأس البولو للناشئين.

وعلى جانب آخر، سوف يشهد الحدث هذا العام مشاركة كلٍّ من فريق الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بانغاش للبولو، وفريق بن دري للبولو، وفريق أبوظبي للبولو، وفريق لامار للبولو.

وقال مارك كيربي، رئيس مجموعة إعمار للضيافة، قائــلاً: "تمثل بطولة «كأس إعمار للبولو» احتفاءً بالمهارة والروح الرياضية والإرث الراسخ لرياضة البولو في منطقتنا. نحن فخورون بالارتقاء بهذه البطولة المرموقة، وتعزيز جاذبيتها من خلال الجوائز المالية الكبيرة، بجانب مجموعة مثيرة من الفعاليات؛ حيث تعكس هذه المبادرة التزام إعمار بتعزيز التميّز الرياضي وتقديم تجارب فريدة للاعبين والمتفرجين على حد سواء".

وبدورها أضافت السيدة ليزا ماثيوز، المديرة العامة لنادي دبي للبولو والفروسية؛ قائلـةً: "تُسعدنا استضافة «كأس إعمار للبولو»، والذي يتيح لفرقنا المحلية من جميع المستويات عرض مهاراتهم في ملاعبنا؛ حيث نرحب بجميع الفرق المشاركة للمنافسة في هذا التحدي كما نرحب بدعم شركائنا والأندية المحلية ومجتمع البولو، كما نتطلع أيضاً إلى الترحيب بضيوفنا ومحبي لعبة البولو للاستمتاع بالأجواء والطعام والتعرف على المزيد عن منافسات البولو النابضة بالحياة".







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