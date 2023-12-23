«ديربي» النواخذة والحصن أبرز مواجهات دوري الهواة اليوم السبت والمدرب طارق السيد يتصدر المشهد

يتصدر ديربي «الجارين» بين دبا الفجيرة (النواخذة) ودبا الحصن اليوم السبت أبرز مواجهات ختام الأسبوع 13 من دوري الدرجة الأولى والذي انطلق يوم أمس بأربع مباريات، وتحمل مباراة النواخذة والحصن ذكريات خاصة لمدرب دبا الحصن المصري طارق السيد والذي تعاقد قبل أسبوع مع دبا الحصن خلفاً للمدرب التونسي عثمان النجار، ويعود طارق السيد لملعب دبا الفجيرة بذكرياته السابقة مع الفريق الذي سبق وأن أشرف على تدريبه وقاده في مناسبتين إلى الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ولذلك تحمل مباراة اليوم مشاعر مختلفة للمدرب المصري والذي يسعى إلى قيادة فريقه الجديد للفوز على رفاق وأصدقاء الأمس، ويحتل الحصن المركز الثالث 21 نقطة ودبا الفجيرة السادس بـ 18 نقطة، وفي بقية مباريات اليوم يلتقي الذيد المتطور بفريق العربي، ويلاقي الجزيرة الحمراء فريق يونايتد في مباراة مهمة للطرفين، ويسعى الحمرية لمداواة جراح الهزيمة الأخيرة عندما يلاقي فريق سيتي.

وكان العروبة المتصدر قد وقع في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه غلف أف سي الذي أوقف انتصارات العروبة ورفع رصيده إلى 16 نقطة والعروبة في الصدارة برصيد 32 نقطة.





ولم يستفد الظفرة الوصيف من تعادل العروبة ليقع هو الآخر في الخطأ ذاته ويتعادل أمام التعاون بهدف لكل فريق، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الظفرة إلى 24 والتعاون إلى 14 نقطة.

وتمكن الفجيرة من تحقيق فوز مهم على ضيفه مصفوت بنتيجة 4 -1 ليصل الفجيرة برصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع ومصفوت 6 نقاط.

وأمطر مسافي مرمى مضيفه الرمس بنتيجة 6-2، ليرفع مسافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتجمد الرمس عند 3 نقاط في المركز الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز