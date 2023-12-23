مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تفوز بجائزة أفضل خدمات إسكانية مبتكرة في جوائز العالم للمستقبل 2023

حازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جائزة "أفضل خدمة إسكانية مبتكرة" ضمن جوائز العالم للمستقبل "WORLD FUTURE AWARDS" لعام 2023، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتكرّم المؤسسات الرائدة في تقديم أفضل الخدمات والأنظمة المبتكرة في تحول الاقتصاد العالمي والجاهزية المستقبلية في القطاعات المتعددة.

وسلطت الجائزة الضوء على تميز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الاستثنائي في خدماتها التي تقدّمها لمتعامليها. وتغطي الجائزة عدة جوانب منها الابتكار، والجاهزية للمستقبل ومساهمتها في تحسين جودة الحياة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز قالت مريم عبد الله السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة: " تؤكد هذه الجائزة التزامنا بدمج الحلول المتقدمة والمبتكرة في مجال الإسكان. ونحن ملتزمون ليس فقط بتلبية توقعات متعاملينا، بل بتجاوزها بتقديم حلول إسكانية عالية الجودة ومستدامة ومستقبلية."

ويلعب النهج الابتكاري للمؤسسة دوراً حاسمًا في وضع معايير جديدة في قطاع الإسكان، حيث تركز إستراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على التنمية المستدامة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتبني التفكير المستقبلي التي تتماشى مع رؤية دبي للمستقبل.

وجمعت جوائز العالم للمستقبل 2023 قادة ومبتكرين عالميين للاحتفال بالإنجازات التي تساهم بفعالية في تشكيل مستقبل أفضل. ويُعد تكريم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا المنبر العالمي دليلًا على ريادة دبي في الابتكار والتنمية المستدامة.