تسمية أ.د. ساري حمدان أستاذ شرف في الجامعة الأردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية برئاسة معالي رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات منح الأستاذ الدكتور ساري حمدان تسمية أستاذ شرف في الجامعة الأردنية في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023.

والدكتور حمدان هو أكاديمي وإداري أردني بارز في مجال التعليم والرياضة. حصل على درجة الدكتوراة في الإدارة وإعداد المهنيين في التربية الرياضية من جامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1986.

ثم التحق حمدان بالجامعة الأردنية في عام 1986 وتم ترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك في عام 1991 وإلى أستاذ دكتور في عام 1998. وخلال فترة عمله في الجامعة الأردنية، شغل حمدان عدة مناصب إدارية مهمة بما في ذلك رئيس قسم التربية الرياضية ونائب عميد شؤون الطلبة، ونائب عميد وعميد لكلية التربية الرياضية.

لديه العديد من المؤلفات في مجال المناهج والكتب المدرسية المتعلقة بالتربية الرياضية والصحة.

حمدان طوّر أدلة المعلمين لمادة التربية الرياضية لكافة المراحل الأساسية وأشرف على الكثير من رسائل الدكتوراة والماجستير.

كما أنه يشغل منصب نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية منذ العام 2009 وحتى الآن.

وقد عيّن أ.د.حمدان رئيساً لجامعة عمان الأهلية ما بين عامي 2002 و2003 ومن ثم عين أميناً عاماً لوزارة الشباب في عام 2003 ولغاية عام 2011 ومن ثم أعيد تعيينه رئيساً لجامعة عمان الأهلية عام 2018 لغاية اليوم.

وخلال توليه رئاسة جامعة عمان الاهلية حصلت الجامعة على شهادات ضمان الجودة المحلية لمختلف كلياتها ، كما حققت نتائج غير مسبوقة في التصنيفات العالمية و دخلت نادي أفضل ألف جامعة في العالم

بالمرتبة 801-850

وفق تصنيف كيو اس العالمي، كما صنفت بالمرتبة الأولى محليا بتصنيف التايمز لتأثيرالجامعات، وحازت مؤخرا على جائزة التايمز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 عن مساهمتها المتميزة في التنمية الاقليمية... ذلك إلى جانب حصول معظم كلياتها وبرامجها على أرقى الاعتمادات الدولية.

أيضا تم استحداث العديد من التخصصات النوعية وافتتاح عدد من الكليات الجديدة في الجامعة منها كلية فنون الطهي وكلية طب الاسنان.

كما لا بد من ذكر أن أ.د.حمدان شغل بالانتخاب منصب رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية .



بالإضافة إلى ذلك كله ، كان للدكتور حمدان دور كبير في مجال الرياضة في الأردن، حيث شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ومنصب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية والعديد من المناصب الإدارية والرياضية على المستويين المحلي والإقليمي.