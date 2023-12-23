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17 فريقاً مؤسسياً في الدورة الثامنة من بطولة الكريكيت لموردي الهيئة 2023

12/23/2023 5:24:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بتعزيز سعادة كافة المعنيين، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بطولة الكريكيت الثامنة لموردي الهيئة 2023، في نادي انسبورتز بمنطقة القوز في دبي، بمشاركة 17 فريقاً مؤسسياً.

وتلتزم الهيئة بترسيخ أواصر تواصلها مع شركائها وتعميق روح العمل بروح الفريق. كما تشجع الهيئة جميع أفراد المجتمع على جعل الرياضة نمط حياة، وجعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي المتنوع.

وأثنت الهيئة على إقبال الموردين المتزايد على الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها الهيئة، وحرصهم على الاستفادة من الفرص التي توفرها لشحذ طاقتهم، وتحفيز المنافسة الإيجابية، وتوطيد العلاقات الأخوية.


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