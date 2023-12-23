تن هاج يتوعد عمالقة البريميرليغ: يونايتد يمكنه الفوز على أي فريق بتشكيلته الكاملة



‭ ‬ قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه يملك تشكيلة قادرة على الصمود في وجه أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتوقع أن يستعيد فريقه سابق تألقه عندما يعود لاعبوه الغائبون من الإصابة.

ويحتل يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين ويتخلف بفارق ست نقاط عن فرق المربع الذهبي بعد فشله في هز شباك الخصوم في أخر ثلاث مباريات عندما خسر أمام بورنموث وبايرن ميونيخ قبل التعادل بدون أهداف في ملعب ليفربول.

وحاليا يغيب عن تشكيلة يونايتد بسبب الإصابة كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وميسون ماونت وتيريل مالاسيا وفيكتور ليندلوف وأماد ديالو.

وقال تن هاج للصحفيين الليلة الماضية "أعتقد أن سبب تأثير ذلك سلبا علينا هو أن هذه المشكلات جاءت في أوقات صعبة.. وكان علينا مواجهة كل ذلك.

"لكن الكل يفهم أن غياب مثل هؤلاء اللاعبين الأساسيين يؤثر سلبا على نتائج الفريق ورغم ذلك فإننا في موقف يمكننا فيه تغيير هذا الوضع وتغيير موسمنا."

وأضاف المدرب الهولندي قوله "أنا على ثقة أنه عندما يعود اللاعبون ستكون لدينا تشكيلة جيدة وقوية. ليفربول كان في صدارة الترتيب (مطلع الأسبوع الماضي) وكنا نتنافس معه.. هذا الفريق وهذه التشكيلة تكون قوية عندما يكون الجميع حاضرا ويمكننا عندها الفوز على أي فريق."

وسيحل يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم السبت قبل أن يستضيف أستون فيلا فريق المركز الثاني الثلاثاء المقبل.

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