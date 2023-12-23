إتاحة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة فقط في السنة

إتاحة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة فقط في السنة
التاريخ
12/23/2023 5:24:16 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وزارة الحج والعمرة أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة. وفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية.
وجاء ذلك رداً على الاستفسارات الواردة إلى حساب وزارة الحج والعمرة في منصة «إكس»، موضحةً أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة، بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.
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