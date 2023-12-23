إتاحة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة فقط في السنة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة. وفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية.

وجاء ذلك رداً على الاستفسارات الواردة إلى حساب وزارة الحج والعمرة في منصة «إكس»، موضحةً أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة، بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.