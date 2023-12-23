لندن.. سرقة عمل فني لبانكسي بعد إعلانه أنه من إبداعه

اختفى عمل فني عن إحدى العلامات المرورية في لندن، أمس الجمعة، بعد إعلان فنان الشارع الغامض بانكسي تبنيه، إذ انتزعه رجل ولاذ بالفرار راكضاً.

وكما يفعل عادةً لإعلان أنه صاحب عمل ما، نشر الفنان عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لهذا العمل الجديد، وهو عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة "قف" المرورية.

وبعد برهة، فكّ رجل العلامة المرورية عن عمودها وأخذها هارباً، كما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عاماً) لوكالة "بي إيه" البريطانية إن أي رد فعل لم تصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم.

وأضاف الشاهد أن سارق الرسم سُئل "ماذا تفعل؟"، غير أن "أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وأكدت شرطة لندن التي تواصلت معها وكالة فرانس برس أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن.

وسبق أن سُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

كذلك خُرّبت أعمال أخرى له، من بينها جدارية تدين العنف المنزلي وتمثل ربة منزل بمظهر نساء الخمسينات أو الستينات، مشوهة ببقعة سوداء على عينها وبأسنان مكسورة.