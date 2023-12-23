مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يطلع على الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اجتماعه الحادي عشر لدور الانعقاد الرابع برئاسة جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحث المجلس الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال إلى جانب الوقوف على ما تم إنجازه ضمن الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، وبما يصب في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص ليتبوأ دورًا أكبر للتنمية وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.





وأعرب حميدان عن دعم المجلس للدور الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ استراتيجية العام 2024، والجهود الكبيرة للارتقاء بجودة ودقة الخدمات المقدمة، مثنياً على عمل الإدارة التنفيذية وموظفي الهيئة وحرصهم على تطبيق القرارات بالشكل الأمثل، والعمل على إنجاحها بما يسهم في تطوير وتعزيز بيئة العمل المحلية، والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية.





من جانبه، قدم نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، تقريرًا مفصلًا لجهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، والمشروعات ذات الأولوية التي يجري العمل على تنفيذها واستكمالها.





كما استعرض نبراس محمد طالب الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للهيئة، والتي تتمثل في الدعم والاستدامة، تطوير الخدمات والأنظمة، إلى جانب الرقابة والوقاية، مؤكداً حرص الهيئة على إعادة هندسة إجراءات العمل للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات الافتراضية التي تسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات، مع زيارة الكفاءة وجودة العمل.





ولفت إلى استمرار الجهود لتكثيف جهود ضبط سوق العمل، من خلال الزيارات التفتيشية اليومية التي تنفذها الهيئة على مختلف المحال التجارية، إلى جانب الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهاً بأن المؤشر العام يظهر ارتفاع نسبة التزام أصحاب الأعمال بالقوانين والأنظمة، وهو ما يعد مؤشرًا بارزًا يعكس نجاح الجهود الحكومية في الرقابة وتنظيم سوق العمل.