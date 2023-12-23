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سرايا القدس: قصفنا آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح

12/23/2023 5:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس إنها قصفت آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى أنها أوقعت فيها إصابات محققة.


في وقت تندلع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة.


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