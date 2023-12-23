سرايا القدس: قصفنا آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح

سرايا القدس: قصفنا آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح
التاريخ
12/23/2023 5:13:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس إنها قصفت آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى أنها أوقعت فيها إصابات محققة.
في وقت تندلع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة.
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