ما أسباب الدوّار وطرق علاجه؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الخطوة الأولى في علاج الدوّار هي فهم سببه، فقد تبدأ نوباته بعد الإصابة بنزلة برد، أو قد يرتبط بإدارة الرأس أو التقلب في السرير.وبحسب الدكتورة مينا لو في عيادة ماونتن سايد الطبية بنيوجيرسي، تشمل أسباب الدوّار: سائل الأذن الوسطى، والبلورات المزاحّة في الأذن الداخلية، ومرض منيير، والتهاب العصب الدهليزي، والصداع النصفي الدهليزي.



وتحدث مشكلة سائل الأذن الوسطى عادة بعد نزلة برد، ومن المحتمل أن يشعر الإنسان بأنه تحت الماء، وقد يشعر بألم أو ضغط في الأذن المصابة.



وتنصح "لو" بزيارة الطبيب لفحص طبلة الأذن في هذه الحالة. ووفق "هيلث داي"، قد يصف الطبيب مضادات حيوية إذا كانت العدوى حادة، مع مزيلات الاحتقان، والعلاج بالبالون الأنفي، إذا كانت المشكلة مزمنة.



وتتابع لو: "إذا استمر الدوّار لبضع ثوان فقط في كل مرة، وكان سببه هو إدارة الرأس أو التقلب في السرير، فمن المرجح أنه دوار الوضعة الانتيابي الحميد"، و"يمكن للطبيب تأكيد هذا التشخيص، من خلال اختبار ديكس هالبايك".



ويتم علاج هذا النوع من الدوار بطريقة تسمى "مناورة إيبلي"، حيث يتم تدوير الرأس من جانب إلى آخر لإعادة ضبط بلورات الأذن الداخلية.



مرض منيير

وتشير نوبات الدوار المنهكة التي تتداخل مع المهام اليومية إلى مرض منيير، ويصاحب نوبات هذا الدوّار قيء وغثيان.



وتقول لو: "يبدأ العلاج باتباع نظام غذائي قليل الملح، وتقليل الكافيين وحبوب مدرة للبول لتخفيف الضغط عن الأذن الداخلية."



أما التهاب العصب الدهليزي فهو التهاب العصب في الأذن الداخلية، هو حالة أخرى يمكن أن تسبب الدوار.



وتوضح لو: "التهاب العصب الدهليزي مرض محدود، حيث يلزم المريض السرير مع دوار شديد يسبب الغثيان والقيء، لكنه يتحسن خلال أيام قليلة ويختفي في غضون أسابيع قليلة". وقد تساعد أدوية لا تستلزم وصفة طبية، مثل الميكليزين، في تخفيف الأعراض.

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