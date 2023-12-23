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الأرصاد: رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري وإربد ثانيا ولا أمطار جنوبي المملكة خلال 24 ساعة

12/23/2023 5:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت منطقة رأس منيف في عجلون أكبر كمية للأمطار تليها إربد.

ولم تسجل المناطق الجنوبية أي هطول للأمطار وفق الأرقام التي نشرتها الأرصاد.

وتاليا كميات الأمطار:




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