الأرصاد: رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري وإربد ثانيا ولا أمطار جنوبي المملكة خلال 24 ساعة

الأرصاد: رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري وإربد ثانيا ولا أمطار جنوبي المملكة خلال 24 ساعة
التاريخ
12/23/2023 5:13:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وسجلت منطقة رأس منيف في عجلون أكبر كمية للأمطار تليها إربد.
ولم تسجل المناطق الجنوبية أي هطول للأمطار وفق الأرقام التي نشرتها الأرصاد.
وتاليا كميات الأمطار:
MENAFN23122023000208011052ID1107651017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.